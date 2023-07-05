Ще одне посилення для дебютанта української Прем'єр-ліги із Черкас.
ВЛАДИСЛАВ НАУМЕЦЬ, ФОТО ФК МЕТАЛІСТ ХАРКІВ
05 липня 2023, 22:25
ЛНЗ у своєму Instagram оголосив про підписання контракту із півзахисником Металіста Владиславом Наумцем.
Деталі угоди із 24-річним українцем, який є вихованцем київського Динамо, не розголошуються.
Першу частину минулого сезону Наумець провів у складі Чорноморця, після чого перебрався до Металісту. Загалом він провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підписав ексгравця Сабаїлу Стасюка.