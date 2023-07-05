Україна

Ще одне посилення для дебютанта української Прем'єр-ліги із Черкас.

ЛНЗ у своєму Instagram оголосив про підписання контракту із півзахисником Металіста Владиславом Наумцем.

Деталі угоди із 24-річним українцем, який є вихованцем київського Динамо, не розголошуються.

Першу частину минулого сезону Наумець провів у складі Чорноморця, після чого перебрався до Металісту. Загалом він провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підписав ексгравця Сабаїлу Стасюка.