Україна

Черговий новачок черкаської команди перед дебютом в УПЛ.

ЛНЗ у своєму Instagram оголосив про підписання контракту з воротарем Германом Пеньковим.

Деталі угоди із 29-річним голкіпером не розголошуються.

Минулого сезону Пеньков захищав ворота Минаю, який він залишив цього літа на правах вільного агента. На його рахунку лише один проведений матч та один пропущений гол.

До цього Пеньков виступав за кам'янську Сталь, Пюнік, Олімпік, Львів, Карпати та донецький Металург.