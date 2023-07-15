Україна

"Гірники" тепер готуються до нового сезону у повному складі.

Півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров приєднався до донецької команди на навчально-тренувальних зборах у Нідерландах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Таким чином, команда Патріка Ван Леувена готується до старту нового сезону у повному складі.

Минулого місяця Таіров дебютував в основній збірній Таджикистану у матчі проти Туркменістану (1:1), після чого також відіграв один матч у молодіжній команді.

Раніше повідомлялося, що Шахтар домовився про трансфер вінгера Сан-Паулу Невертона.