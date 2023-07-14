Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 13 липня 2023 року, 18:00.
Шахтар — АЕК Афіни, ФК Шахтар
14 липня 2023, 08:18
Донецький Шахтар у рамках підготовки до старту нового сезону провів контрольний поєдинок проти грецького АЕКу, який закінчився поразкою "гірників" (0:5).
У складі суперника команди Патріка ван Леувена Леві Гарсія оформив хет-трик, а Зіні – дубль.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Шахтар — АЕК Афіни:
Шахтар – АЕК Афіни 0:5
Голи: Гарсія, 12, 40, 65, Зіні, 83, 86.
Шахтар: Твардовський (Пузанков, 46), Гочолеішвілі (Козік, 46), Бондар (Дрозд, 82), Матвієнко (Ракіцький, 46), Корнієнко (Фарина, 46), Удод, Кастілло (Янович, 59), Глущенко (Очеретько, 46), Зубков (В’юнник, 46), Топалов (Сікан, 46), Келсі (Цуканов, 67).
Вилучення: Удод, 28 (друге попередження) - Амрабат, 15 (друге попередження).