Україна

Представники УПЛ провели спаринг.

Криворізький Кривбас зіграв четвертий контрольний матч на літніх навчально-тренувальних зборах. Суперник – Минай.

Ужгородці забили першими, а згодом збільшили перевагу. Відзначились Твердохбіл і Одарюк. Кривбас відповів голом Приходька з пенальті. Але на більше криворіжців не вистачило. А от суперник зміг забити ще двічі завдяки точним ударам Голуба і Гечева. Перемога Миная — 4:1.

Кривбас – Минай 1:4

Голи: Клім Приходько, з пенальті, 50 - Єгор Твердохліб, 19, Володимир Одарюк, 47, Данило Голуб, 56, Міхаіл Гечев, 69.

Кривбас: Андрій Кліщук (Богдан Хома, 46) – Андрій Понєдєльнік (Захар Карпусь, 46), Данило Бескоровайний (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Іван Дібанго (новачок, 46) – Олег Кожушко (новачок, 46), Олег Татарков (Клім Приходько, 46), Дмитро Хомченовський (к) (Роман Дебелко, 46), Владислав Семотюк (Тимур Кораблін, 46), Максим Задерака (новачок, 46) – Олексій Хобленко (Арсеній Кілєвий, 46).

Минай (стартовий склад): Олександр Бандура — Ігор Солдат, Юрій Кравчук, Дмитро Нємчанінов, Андрій Булеза — Тарас Дмитрук, Сергій Панасенко, Андрій Ралюченко — Єгор Твердохліб, Володимир Одарюк, Олег Вишневський.