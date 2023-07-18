Україна

Один із лідерів команди відновився після травми.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок відновився після травми та вже готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний українець отримав пошкодження у розташуванні збірної України у червні, після чого перебував у лазареті.

Вчора, 17 липня, футболіст працював разом із командою у загальній групі.

Минулого сезону Піхальонок провів 40 матчів, у яких забив вісім голів та віддав 14 асистів.

Нагадаємо, сьогодні Дніпро-1 проведе заключний спаринг на навчально-тренувальних зборах. Суперником буде Кривбас. Початок о 17:00 за київським часом.