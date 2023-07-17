Україна

Український клуб продовжує посилювати склад.

Дніпро-1 працює над підписанням нових футболістів задля успішних виступів у наступному сезоні, втім не забуває й про підсилення на перспективу.

Як повідомляє офіційний сайт дніпрян, до команди долучився бразильський 18-річний хавбек Вітіньйо з Атлетико Мінейро.

Проте більше подробиць український клуб не надає.

Талановитий футболіст грає на позиції центрального півзахисника. За першу команду Атлетіко Мінейро він дебютувати не встиг.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 підтвердив трансфер Третьякова.