Україна

Контракт із 23-річним футболістом розрахований до кінця травня 2026 року.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Генчлербірлігі Олександром Беляєвим.

Угода з 23-річним українцем розрахована до кінця травня 2026 року.

Минулого сезону Беляєв провів 17 матчів за турецький клуб, у яких віддав один асист. Потім він виступав в оренді за Львів, де провів 14 матчів, забивши один гол та віддавши два асисти.

До цього вихованець академії Дніпра виступав за ВПК-Агро, Зірку та Сабуртало.