Україна

Віталій Пасічний пояснює, чому зараз найкращий час, щоб клуб та тренер пішли кожен своєю дорогою.

Руслан Ротань зараз перебуває на піку тренерської кар'єри. Його команда досягла успіху, масштабу якого не очікував ніхто; при цьому досягла його не в тому стилі, на який можна очікувати від типової української команди. Техніка, стиль, ставка в першу чергу на ігровий інтелект – і все це без пафосу, який так сильно відштовхував від наставника попереднього успішного складу молоді.

Ротань навіть не виглядає людиною, яка ще п'ять років тому грав за збірну і Динамо. Він діє як справжній сучасний менеджер: ставить команді свій стиль, не хоче, щоб результат залежав від випадку, воліє розвивати футболістів. Таке відчуття, що Руслан Петрович відпрацював у професії не один десяток років, наскільки впевненою рукою він керує командою.

А тим часом з Олександрії пішов Еміль Мустафаєв. Людина, з якою були пов'язані більш-менш усі успіхи Ротаня у клубі.

Мустафаєв був еталонною, в палату мір і терезів, креатурою Ротаня. 14 матчів до Нового року – 0 виходів у старті, близько десяти хвилин виходів на заміни. 16 матчів після свят – 12 виходів у старті, чотири виходи на заміни, причому в жодній грі він менше двадцяти хвилин не отримував. З тренером, який вміє і любить працювати з молоддю, Мустафаєв розкрився, зробив два голи та чотири гольові передачі. Увага: Еміль, звичайно ж, не мав жодного відношення до молодіжної збірної України – ані у відрізок роботи Ротаня, ані в будь-якій іншій. Він азербайджанець і викликався до відповідної збірної.

Отже, Ротань прийшов до Олександрії та допоміг розкриттю молодого, перспективного таланта. У звичайних умовах подібне взагалі-то стає приводом заплющити очі на провал за результатом. Мало в яких командах багато програвав Марсело Б'єлса, але йому тільки вдячні за розкриття юніорів і вихід на новий рівень людей, яких раніше в грі не ставили. Та навіть якщо взяти наші реалії: Роберто де Дзербі за півроку у Шахтарі показав насамперед провал у Лізі чемпіонів, але Михайло Мудрик при ньому вийшов на такий рівень, що під час продажу гравця за 70 мільйонів італійця мали згадати словами подяки.

Але в Олександрії, як бачимо, прогрес молоді вийшов для Полісся. Команди, яка вже цього сезону, швидше за все, буде прямим конкурентом “міщан”. І це лише додатково підкреслює, наскільки безглуздим і непотрібним вийшов тандем найперспективнішого тренера України та провінційного українського середняка.

Ми всі сто разів говорили, наскільки було б добре та здорово, як би сприяло розвитку чемпіонату підвищення видовищності. Як було б добре, якби в УПЛ, як в АПЛ та Прімері, умовні шоста та 11-та команди ліги не відбивалися і грали не в пас на 50 метрів, а намагалися грати технічно, красиво. Але варто було одному середняку (чи не грамотніше за всіх збудованому) поставити на, можливо, найкращого з доступних тренерів, виявилося, що повітряний замок довго не стоїть.

Розвиток талантів, як бачимо, виходить для Полісся. Технічний футбол? Він погано ставиться на олександрійських полях. Гарна гра? Ми чудово пам'ятаємо, як вона ламала зуби об одного аутсайдера за іншим, що призвело до програшу величезної фори перед Ворсклою. Залучення вболівальників? Це в контексті Олександрії особливо кумедно. Зрозуміло, що відвідуваність зараз не заміряєш, але передплатників на фейсбуці у команди втричі менше, ніж у того ж Полісся, майже вдвічі – ніж у Руху, вчетверо – ніж у Ворскли.

Вам може здатися, що я занадто згущаю фарби, ґрунтуючись на одній-єдиній події. Справа в тому, що інші дні цього літа виявилися для Олександрії ще більш похмурими. Цуріків вже у Колосі. Кожушко – у Кривбасі. Рибалка просто пішов, у нікуди. Третьяков – у Дніпрі-1, за кумедні 400 тисяч євро. Життєву проблему з форвардом (жоден з наявних нападників не забив за сезон більше одного голу) клуб, зважаючи на все, не збирається вирішувати.

Олександрія закінчується. Не так драматично, як закінчувалися Львів та Металіст – але все одно гранично неамбіційно. Полісся, вже цілком очевидно, на новому рівні збирається діяти просто без гальм, відразу цілячись у найсерйозніші цілі. Ворскла збирала гравців більш серйозного класу і рік тому; Кривбас і минулого сезону фінішував нижче лише тому, що в першому колі йому потрібен був час на те, щоб зігратися. А Олександрія... Ніхто ж і не обіцяв, що клуб завжди буде у верхній половині, правда? Жили добре, тепер житимуть середньо.

Ось тільки цей трюк із Ротанем у футбольному клубі “Олександрія” за своєю суттю слабко відрізняється від придбання Феррарі для того, щоб їздити ним вулицями міста Олександрія. В останні роки це можна було побачити в Ужгороді: різноманітні сильні світу цього переїхали на самий кордон України машинами за багато сотень тисяч доларів – і виглядали просто безглуздо. Дорожнє покриття та рельєф міста не дуже комфортні для таких шедеврів автомобілебудування – особливо якщо враховувати, що там все загалом у кроковій доступності. Багачі замість трепету викликали усмішку.

Якщо раніше в цьому й були сумніви, то останні успіхи молоді мали остаточно переконати нас у тому, що Руслан Ротань – тренер. А в таких випадках завжди питання №2 – який цей персонаж тренер. Є наставники, яким комфортніше працювати з грандами, є ті, які комфортніше почуваються із середняками, є універсали. Так ось, час в Олександрії показав, що Ротань – хто завгодно, але не універсал.

Напевно, нікому з останнього покоління збірної, що закінчило, так не йде діловий костюм, як Руслану Петровичу. Він один з небагатьох, хто не набрав вагу, він, як і раніше, виглядає вдвічі молодше за свої роки, у нього є стиль і смак ще й у цьому компоненті. Але за весь час в Олександрії ми так жодного разу Ротаня в піджаку й не побачили. Навіть навесні, у чудову погоду, він одягав звичайні спортивні куртки.

Це ж теж показник. Показник того, наскільки не у своїй тарілці був і продовжує перебувати Ротань у провінційному клубі. Людина, яка навіть грала тільки в грандах, опинилась у клубі з дуже невисоким горизонтом планування (який ще й постійно звужується). Якщо з молоддю є контракти – то короткі, якщо є газон – то з поганим дренажем (а це коштувало команді багатьох набраних очок), якщо є лідери – то вони при першій пропозиції йдуть.

У цьому немає нічого катастрофічного ні для тренера, ні для клубу: Анчелотті та Бенітес теж нічого особливого не показали в Евертоні. Просто тандем Олександрії та Ротаня чим далі, тим більше нагадує Феррарі на вулицях Олександрії чи Ужгорода. Клуб заради перспективного тренера взагалі зламав те, що працювало: прибрав Юрія Гуру, який, звичайно, не давав грати Мустафаєву, але натомість добивався результату. Місце у топ-5 виглядало до нового року практично вирішеною справою.

А тепер Ротань після загальних, заслужених овацій приїжджає до клубу незрозуміло заради чого. П'ять-сім команд сильніші з самого старту, а не вилетить Олександрія з жодним адекватним фахівцем. Ставити видовищний стильний футбол явно завадить той розпродаж, який ми бачимо; з молоддю, самі бачимо теж виходить, не дуже...

З тими результатами та репутацією, які Ротань здобув останніми місяцями, він може хоч вибрати з наших грандів. За Динамо та Дніпро він грав, а у Шахтарі половина команда чудово знайома Ротаню якраз по молодіжці. Ну а Олександрії час дзвонити і вибачатися перед Гурою. З ним вчинили відверто негарно.