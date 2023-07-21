Контракт із 24-річним хорватом розрахований на три роки.
Хрвоє Іліч, ФК Кривбас
21 липня 2023, 08:18
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Хрвоє Ілічем.
Угода з 24-річним хорватом розрахована на три роки.
Зазначається, що Іліч став третім хорватом у новітній історії криворізького клубу.
Останнім клубом Іліча був ізраїльський Хапоель Тель-Авів, який він залишив влітку цього року у статусі вільного агента. До цього він виступав за Бієло-Брдо, Хрватські, Пескару, Дугопільє та Осієк.
Іліч зіграв більше 100 матчів у чемпіонаті Хорватії, у яких забив 14 голів та віддав 13 гольових передач. У сезоні-2022/23 у Хапоелі за півроку він зіграв 10 матчів та відзначився двома голами.
Також Хрвоє неодноразово викликався у розташування молодіжних збірних Хорватії.