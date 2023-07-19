Україна

Українські клуби продовжують підготовку до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги та Першої ліги продовжують підготовку до старту нового сезону, проводячи контрольні матчі між собою.

У першому матчі криворізький Кривбас поступився рівненському Вересу з рахунком 1:2. Перемогу команді Сергія Лавриненка принесли забиті м'ячі у виконанні Дениса Балана та Андрія Кухарука, які відзначилися голами у першому таймі. Підопічні Юрія Вернидуба відповіли влучним ударом Дениса Устименка у другому таймі.

Кривбас — Верес 1:2

Голи: Устименко, 60 — Балан, 6, Кухарук, 16.

Верес (стартовий склад): Паст — Балан, гравець на перегляді, Курко, Гагун, Кухарук, Кучеров, В.Шарай, Блізніченко, гравець на перегляді, Гайдучик.

У другій грі черкаський ЛНЗ зіграв внічию із ФСК Маріуполем. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

ЛНЗ — ФСК Маріуполь 0:0

ЛНЗ: Пеньков (Самойленко, 45) – Тарасенко, Лопирьонок – Савін (Норенков, 45), Рибалка (Хамелюк, 45), Насонов (Стасюк, 45) – Пасіч (Копил, 45), Тищенко (Пасіч, 72), Бойко (Долінський, 45), Шестаков (Наумець, 45) – Прядун (Нич, 45).

У третій зустрічі столична Оболонь була сильнішою за Ниву Бузову (4:1), яка стала чемпіоном Другої ліги. У складі "пивоварів" голами відзначилися Мединський, Фатєєв, Краснопір та Єрмоленко. У суперника єдиний м'яч забив Сергійчук, який реалізував пенальті.

Оболонь — Нива Бузова 4:1

Голи: Мединський, 8, Фатєєв, 74, Краснопір, 82, Єрмоленко, 90 — Сергійчук, 80 (з пенальті).