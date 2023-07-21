Україна

Микола Михайленко розповів про своє відновлення після травми.

Півзахисник Олександрії Микола Михайленко прокоментував своє поновлення після пошкодження зв'язок коліного суглоба, яке він отримав на молодіжному Євро-2023.

"Потихеньку крок за кроком відновлююсь в Києві. Поки на милицях. Відвідую тренажерний зал, тримаю себе у формі, роблю спеціальні процедури для ноги, щоб скоріше відновитися. А так, більш-менш ситуація нормальна.

Все залежить від того як швидко зростеться кістка. Мені взагалі сказали ходити на милицях шість тижнів. Потім робити МРТ. І вже за результатами обстеження буде зрозуміло – чи добре все, чи ні? І, якщо все добре, буду поступово давати навантаження на ногу і переходити до наступної стадії відновлення – бігати й таке інше.

Твоя дівчина — тренерка? Так, вона допомагає у відновленні. В першу чергу морально. Та і в тренажерці також займається зі мною. Вона добрий радник, знає багато речей, пов’язаних з фізичними вправами, тому процес відновлення стає і швидше і цікавіше.

Звісно слідкую за клубом. Спілкуюся із хлопцями, підтримую зв’язок. Також телефонують тренери. Теж переживають, бажають якнайшвидшого одужання", - наводить слова Михайленка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Олександрія підписала Плаксу.