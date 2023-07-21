Також відбулись деякі зміни в інших гравців.
Андрій Ярмоленко, фото Динамо
21 липня 2023, 19:00
Динамо продовжує підготовку до наступного сезону. Однією з фаз цього процесу є розподілення номерів.
Як повідомляє офіційний telegram-акаунт киян, Андрій Ярмоленко у наступному сезоні буде грати під сьомим номером.
Владислав Кабаєв змінив свій сьомий номер, під яким він грав у минулому сезоні, на 22.
Крім того, Богдан Лєднєв, у якого раніше був №70, тепер носитиме на спині 17.
Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Динамо оприлюднило заявку на УПЛ-2023/24, в якій не опинилось Андрія Ярмоленка.