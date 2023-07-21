Відома відповідь київського клубу.
Володимир Бражко, Фабріціо Романо
21 липня 2023, 13:15
Півзахисник Динамо Володимир Бражко може змінити клубну прописку, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, українець цікавий італійському клубу Торіно. Відомо, що клуб виходив на Динамо з чотирьохмільйонною пропозицією плюс бонуси, але кияни відповіли відмовою. Кияни не готові розлучитись з гравцем за цю суму.
Минулого сезону Бражко провів 29 матчів в оренді в Зорі, забивши сім голів та віддавши один асист.
Володимир разом з Сергієм Булецею повернулися в Динамо.