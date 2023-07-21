Італія

Відома відповідь київського клубу.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко може змінити клубну прописку, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, українець цікавий італійському клубу Торіно. Відомо, що клуб виходив на Динамо з чотирьохмільйонною пропозицією плюс бонуси, але кияни відповіли відмовою. Кияни не готові розлучитись з гравцем за цю суму.

Минулого сезону Бражко провів 29 матчів в оренді в Зорі, забивши сім голів та віддавши один асист.

Володимир разом з Сергієм Булецею повернулися в Динамо.