Півзахисник Динамо Володимир Бражко може змінити клубну прописку, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, українець цікавий італійському клубу Торіно. Відомо, що клуб виходив на Динамо з чотирьохмільйонною пропозицією плюс бонуси, але кияни відповіли відмовою. Кияни не готові розлучитись з гравцем за цю суму.

Минулого сезону Бражко провів 29 матчів в оренді в Зорі, забивши сім голів та віддавши один асист.

Володимир разом з Сергієм Булецею повернулися в Динамо.