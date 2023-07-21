Україна

Полтавці провели "репетицію" перед стартом Ліги конференцій.

В рамках заключного поєдинку на літніх навчально-тренувальних зборах у Польщі Ворскла грала проти Рекорда з Бєльсько-Білі.

Команда Віктора Скрипника програвали майже весь матч, проте змогли перевернути хід зустрічі ближче до фінального свистка.

Рекорд - Ворскла 3:4

Голи: Валуш (4), Свідерскі (20), Новак (45, з пенальті) – Пердута (41), Степанюк (80, з пенальті), гравець на перегляді (84), Нестеренко (88).

Нагадаємо, що в рамках другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги конференцій Ворскла зіграє проти представника чемпіонату Грузії — Діли.