Україна

Полтавці втрачають важливого виконавця.

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак висловився щодо чуток навколо майбутнього форварда клубу Тауланта Сефері.

"Суттєві втрати – це Василь Кравець і, судячи з усього, Таулант Сефері. За тими даними, які є сьогодні, то в рамках контрактних відносин з Сефері ми йдемо гравцю назустріч. У нього є дуже шикарна пропозиція з ОАЕ.

Там комбінація підписаних договорів, клаусули та всього іншого. У Ворскли будуть доходи, ми не можемо втримати гравця, зважаючи на ті суми, які йому пропонуються. Ми максимально будемо стояти на тому, щоб були виплачені відповідні клаусули, які прописані в контракті.

Поки що йдеться про річну оренду з певною виплатою, тому, я думаю, що день-два-три й ця історія буде публічно озвучена. Поки що ведуться перемовини", – зауважив Лисак в інтерв'ю Еспресо.

Зазначимо, що в минулому сезоні Сефері відзначився 13 голами у 28 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворскла посилилася молодим голкіпером Єрмоловим.