Полтавці втрачають важливого виконавця.
ТАУЛЯН СЕФЕРІ, ФОТО ВОРСКЛА
17 липня 2023, 12:59
Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак висловився щодо чуток навколо майбутнього форварда клубу Тауланта Сефері.
"Суттєві втрати – це Василь Кравець і, судячи з усього, Таулант Сефері. За тими даними, які є сьогодні, то в рамках контрактних відносин з Сефері ми йдемо гравцю назустріч. У нього є дуже шикарна пропозиція з ОАЕ.
Там комбінація підписаних договорів, клаусули та всього іншого. У Ворскли будуть доходи, ми не можемо втримати гравця, зважаючи на ті суми, які йому пропонуються. Ми максимально будемо стояти на тому, щоб були виплачені відповідні клаусули, які прописані в контракті.
Поки що йдеться про річну оренду з певною виплатою, тому, я думаю, що день-два-три й ця історія буде публічно озвучена. Поки що ведуться перемовини", – зауважив Лисак в інтерв'ю Еспресо.
Зазначимо, що в минулому сезоні Сефері відзначився 13 голами у 28 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворскла посилилася молодим голкіпером Єрмоловим.