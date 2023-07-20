Ліга конференцій

Полтавчани дізнались супротивника.

Ворскла розпочне участь у цьогорічному сезоні єврокубків у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Команда Віктора Скрипника зіграє проти представника чемпіонату Грузії — Діли, яка у двоматчевому протистоянні пройшла ДАК 1904 (Словаччина).

Грузини поступились на виїзді з рахунком 1:2, проте на своєму полі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0 та пройшли далі.

Перший матч цієї стадії турніру відбудеться 27 липня, а матч-відповідь — 3 серпня. Перший матч буде номінально домашнім для української команди.

Раніше свого суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів дізнався Дніпро-1.