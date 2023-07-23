Україна

Хавбек минулий сезон провів на правах оренди в Керала Бластерс.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про повернення у команду півзахисника Івана Калюжного.

Минулого сезону 25-річний українець виступав на правах оренди за індійський клуб Керала Бластерс, де він відіграв 19 матчів, забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Індійська команда мала право викупу футболіста, але від такої нагоди відмовилася.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Олександрія зіграє проти Кривбасу. Матч відбудеться 30 липня, о 19:00 за київським часом.