Ліга конференцій

Полтавський колектив дізнався потенційного суперника.

У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Ворскла розпочне свій шлях у турнірі з другого раунда, де зіграє проти Діли.

Якщо полтавський колектив пройде грузинську команду, то в третьєму раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) — Воєводина (Сербія).

Зазначимо, ще перший матч пройде 10 серпня, а матч-відповідь — 17 срепня.

Раніше свого суперника у Лізі конференцій дізнався інший український клуб — Динамо.