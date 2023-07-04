Україна

Контракти футболістів розраховані на один рік.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із воротарем Євгеном Пастом та захисником Євгеном Шевченком.

Угоди з футболістами розраховані до кінця наступного сезону.

Останнім клубом Паста був Чорноморець, який він залишив наприкінці червня. Минулого сезону 35-річний українець провів дев'ять матчів, пропустивши 11 голів.

Шевченко минулу кампанію провів у складі Епіцентру. На рахунку 27-річного українця 22 матчі у Першій лізі, один гол та чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Верес підписав контракти з Марусичем, Кучеренком та Кухаруком.