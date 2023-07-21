Україна

19-річний футболіст приєднався до української команди.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 19-річного центрбека Каталіна Кукоша.

Кукош є вихованцем академії ФК Зімбру (Кишинів), до якої потрапив у віці 6 років. За головну команду він провів 7 матчів (6 матчів в чемпіонаті Молдови, 1 в кубку).

Також центральний захисник зіграв 2 матчі у збірній Молдови U-20 і 3 матчі у команді U-21.

В Колосі Каталін Кукош буде грати під №2.

Раніше повідомлялось, що Колос підписав Валерія Лучкевича.