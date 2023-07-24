Україна

Півзахисник покинув УПЛ.

Півзахисник Євген Шахов після року виступів за Зорю вирішив змінити клуб.

32-річний футболіст підписав контракт з Тоболом, що представляє чемпіонат Казахстану. Про це повідомив офіційний сайт іноземного клуба.

Зазначимо, що в минулому сезоні Євген Шахов відіграв 17 матчів у складі луганської команди, відзначившись чотирма голами та чотирма асистами.

Строк угоди та інші умови переходу не розголошуються.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що до чемпіонату Казахстану перебрався інший український футболіст — нападник Артем Бєсєдін.