Україна

Житомирський клуб підписав договір з УАФ.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про те, що житомирський клуб профінансував покупку нової системи ВАР для української Прем'єр-ліги.

Для цього у Будинку футболу відбулася зустріч керівництва клубу та УАФ, де було підписано контракт на фінансування повної закупівлі системи відеоповторів.

Після того, як обладнання буде закуплено, воно стане доступним для використання у чемпіонаті України.

Полісся став першим клубом в історії українського футболу, який за власний кошт профінансував покупку системи ВАР.

Нагадаємо, за підсумками нинішнього сезону Полісся стало чемпіоном Першої ліги та здобуло путівку до УПЛ.