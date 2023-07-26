Україна

Офіційна позиція футбольного клубу Рух щодо проекту УПЛ ТБ.

ФК Рух виступив з заявою щодо створення УПЛ ТБ. Зокрема, клуб заявив, що створено YouTube-канал УПЛ ТБ, який транслюватиме матчі львівської команди.

"ФК Рух, який тривалий час послідовно відстоює ідею обʼєднання усіх клубів УПЛ і створення УПЛ ТБ в інтересах усіх клубів-учасників проекту, прийняв рішення не брати участь у фінансуванні нашим клубом приватного бізнес-проекту Мегого. Частина клубів УПЛ вирішила йти далі у колаборації з медіа-сервісом. На умовах повного фінансування виробництва власних матчів і всіх інших витрат, повʼязаних з розміщенням готового продукту на ОТТ-платформі Мегого.

Ми пропонували і навіть благали клуби створити власну компанію під назвою УПЛ ТБ і самим створювати та розвивати власний продукт. Не віддаючи цю унікальну можливість у треті руки. Заради обʼєднання клубів ми навіть були готові з власних коштів і ресурсів профінансувати продакшн матчів усіх клубів-учасників УПЛ ТБ. Також готові були інвестувати кошти у розвиток виробничих потужностей та засобів дистрибуції продукту. Але клуби вирішили піти шляхом найменшого спротиву, віддавши проект на відкуп заангажованим менеджерам стороннього приватного бізнес-проекту і тим, хто біля них «присусідився». Не маємо на меті більше тратити свій час, зусилля та ресурси для того, аби переконувати клуби в правильності шляху, обраного і визначеного робочою групою клубів УПЛ зі створення УПЛ ТБ.

Ми не збираємось робити жодних демаршів чи скандальних виходів з проекту. Хоча деякі діячі нас і намагаються до цього підштовхнути, спровокувати та позбутись. Ми будемо в цьому проекті до кінця, щоб своїми діями і вчинками довести клубам, що вони зробили помилковий вибір, довірившись і піддавшись на приманку талановитих «професіоналів». Ми будемо й далі послідовно йти шляхом, який напрацювала робоча група клубів УПЛ зі створення УПЛ ТБ і слідувати розробленій нею концепції. Щоб не порушувати гармонію та ідилію, яка нині воцарилась між деякими клубами, Лігою і Мегого, ми вирішили відійти убік і почати рухатись паралельним курсом. Ми будемо всіма доступними нам засобами і методами створювати та розвивати продукт під назвою УПЛ ТБ. Навіть усвідомлюючи, що на цьому етапі можливо доведеться діяти самим. Вже створено ютуб-канал УПЛ ТБ, на якому будуть транслюватись усі домашні матчі ФК Рух, буде запропоновано глядачам і різноманітний супровідний контент. Будемо старатись підняти на найвищий рівень стандарт зйомки і показу продукту. Також проведемо переговори зі всіма зацікавленими телеканалами і платформами, які мають бажання розмістити у себе даний продукт. Вважаємо, що лише власним прикладом і власним успішним кейсом та шляхом, а не "потоком шумних і галасливих фраз", ми зможемо переконати опонентів і тих, хто сумніваються. Вкотре наголошуємо і підтверджуємо, що ФК Рух жодним чином не претендує на монопольне чи якесь особливе становище у цьому проекті. Будь-який клуб УПЛ, який зараз чи з часом виявить бажання приєднатись до нашої спільної ідеї, буде прийнятий у проект на абсолютно паритетних засадах та рівноправних умовах. Ласкаво просимо!

Цим зверненням ми стверджуємо незаперечне: ФК Рух залишається у проекті УПЛ ТБ, залишається його ідейним прихильником і послідовником. На жаль, змушені констатувати, що з проекту УПЛ ТБ станом на сьогодні вийшли 12 клубів УПЛ і стали під знамена проекту Мегого ТБ. Дуже сподіваємось, що ці клуби найближчим часом усвідомлять той рівень маніпуляцій та обману, за допомогою яких їх втягнули в проект імені Мегого. І повернуться лицем до ідеї створення УПЛ ТБ, яка нещодавно вперше в історії УПЛ змогла обʼєднати 13 клубів.

Який шлях і концепт будуть успішними і правильними, покаже лише час. А найобʼєктивнішу оцінку, як завжди, дадуть вболівальники, глядачі, а також фінансові результати.

Насамкінець, хочемо звернутись до усіх власників клубів УПЛ. Шановні господарі вітчизняних футбольних клубів! Допоки головним у діяльності найнятих вами менеджерів клубів та Ліги буде бажання нічого не ускладнювати, щоб не було проблем, щоб не дай Боже, з кимось не зіпсувати стосунки, йти шляхом найменшого спротиву і найменших проблем, доти ви будете з власної кишені дотувати збиткові підприємства під назвою "футбольний клуб". Ми досі не можемо зрозуміти, як Мегого, зробивши найгіршу (фінансово і концептуально) пропозицію клубам і, обвівши їх навколо пальця, здобув їх лояльність, гроші, телеправа і продукт. Не надавши жодних цифр (навіть приблизних і прогнозованих), не взявши на себе жодних, навіть найменших, фінансових зобовʼязань. І якщо в попередні періоди діяльності УПЛ вам усім редакційну політику контенту, коментаторів, експертів, що, як і коли показувати, диктували ті, хто платили гроші принаймні за виробництво, то тепер це все будуть робити вже за ваші власні гроші. І це ми називаємо апогеєм невігластва та маніпуляції", — йдеться у заяві на офіційному сайті.