Україна

Угода з 26-річним хавбеком розрахована на два роки.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з опорним півзахисником Джихадом Бізіманом.

Угода з 26-річним капітаном збірної Руанди розрахована на два роки.

У 2015 році африканець підписав свій перший контракт із АПР, який є багаторазовим чемпіоном країни. Разом із цією командою футболіст виступав у африканській Лізі чемпіонів.

Потім Джихад перебрався до бельгійського клубу Беверен. Останнім клубом футболіста був Дейнзе із Першого дивізіону Бельгії.

"Я грав у Бельгії, тепер я в Україні. Радий приєднатись до Кривбасу. Знаю, що клуб було відроджено декілька років та він повернувся до УПЛ. Знаю про Юрія Вернидуба, що це сильний авторитетний спеціаліст. Дуже хочу скоріше вийти на полі у червоно-білій футболці та допомагати Кривбасу у вирішенні задач", — сказав Бізімана.

Також на рахунку Бізімана 26 поєдинків у складі збірної Руанди, де він забив один м'яч.