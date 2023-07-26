Україна

Луганська команда посилилася черговими новачками.

Луганська Зоря у своїх соціальних мережах оголосила про підписання чотирьох футболістів.

Першим новачком став 24-річний бразильський захисник Андерсон Джордан, останнім клубом якого була Віла Нова. Нинішнього сезону він відіграв 12 матчів.

До цього Джордан виступав у бразильській Серії Б за Ботафого та Томбенсе. Також є виступи у Серії А за Сеару та Шапекоенсе.

Другим новачком став вихованець київського Динамо Вікентій Волошин. Минулий сезон 22-річний українець провів у складі Олександрії на правах оренди — на його рахунку 18 матчів та чотири результативні передачі.

Також футболістами Зорі стали ще два гравці київського Динамо — захисник Антон Боль та півзахисник Олександр Яцик.

Минулого сезону Боль провів три матчі в основній команді "біло-синіх", відігравши на полі 66 хвилин. На рахунку Яцика також три поєдинки, але лише 21 хвилина на полі.

Деталі угод із футболістами не розголошуються, але відомо, що бразилець підписаний як вільний агент, а троє динамівців взяті в оренду до кінця сезону.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Зоря зіграє проти львівського Руху. Гра відбудеться 29 липня, о 15:00 за київським часом.