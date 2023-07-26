Україна

Хавбек став одним із найкращих бомбардирів команди на зборах.

Півзахисник Миная Данило Голуб прокоментував підготовку закарпатського клубу до нового сезону, а також поділився своїми очікуваннями перед стартом в УПЛ.

"Літні збори проходять добре. Хлопці набрали форму, як на мене. У нас напередодні було два вихідних, тож відсьогодні свіжими підходимо до тренувань та підготовки до зустрічі з Динамо у першому турі УПЛ. Думаю, до старту чемпіонату підійдемо у гарній формі.

Новачки швидко вливаються в колектив. Але взаєморозуміння, мені здається, з’являється тільки через офіційні матчі. Потрібен час. На зборах спаринги – це добре, але саме ігри чемпіонату пришвидшують процес вливання в колектив та налагодження ігрових зв’язків. Все буде добре.

Результативність у контрольних іграх? Напевно, міг би забити більше. Були моменти, які мав реалізовувати, але десь не пощастило трохи. Думаю, мав забивати вдвічі більше.

У новому сезоні в першу чергу хочеться отримати більше ігрового часу. Розраховую на, без перебільшень, аванс від тренерського штабу. Хочеться в офіційних матчах відчути ту довіру, яку я мав у контрольних іграх під час літніх зборів. Думаю, не змушу їх довго чекати результату від мене. Принаймні, зроблю для цього все можливе.

Для мене результат минулого сезону — неочікуваний, як і для більшості експертів, журналістів, вболівальників. Напевно, до нашого тренерського штабу ні у кого питань не виникло – витиснули з команди максимум. Результат всі знають. Це заслуга кожного у клубі – тренерського штабу, гравців, менеджменту, керівництва.

Колектив дійсно топ. У минулому сезоні все було класно і не має сумнівів, що атмосфера у роздягальні збережеться і на наступний чемпіонат. Навіть попри те, що прийшло багато новачків. Впевнений, що мікроклімат не постраждає і все буде супер.

Ще хочу подякувати вболівальникам за підтримку – читаємо коментарі в постах під офіційним акаунтом ФК Минай, на своїх сторінках. Дуже приємно. Добре, що змогли порадувати прихильників нашого клубу результатом, перемогами. Подарувати якісь приємні емоції. Дуже шкода, що й сезон-2023/24 пройде за закритими дверима. Вболівальників знову не пустять на стадіон. Отже, потрібно пережити цей етап. Це не найважче у житті українців наразі.

Головне, щоб наші хлопці та дівчата, які боронять нашу землю, повертались додому живими. Перемога у війні проти рф – це головне. А футбол з вболівальниками на трибунах у нас ще буде", - наводить слова Голуба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Минай підписав голкіпера Львова Ольхового.