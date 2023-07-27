Україна

У Педріньйо можуть бути серйозні проблеми.

Шахтар раніше оголосив про підписання лівого захисника Педріньо на правах вільного агента, проте у бразильця є певні проблеми на батьківщині.

Як повідомляє журналіст Вінченцо Далікані, новачок "гірників" став фігурантом справи "Максимальне покарання" в штаті Гояс. Педріньйо вважать винним у грі "на контору".

Ним та місцевим бізнесменом Клебіньйо Ферою займається відділ по боротьбі з організованої злочинністю та відмиванням грошей.

Зазначається, що Педріньйо може потрапити за ґрати строком на два-шість років та виплатити штраф.

Педріньйо є вихованцем бразильської Віторії, за яку дебютував у сезоні-2020 та зіграв 35 матчів. Навесні 2021 року він перебрався в Атлетіко Паранаенсе, де за два неповні роки відіграв 69 матчів та зробив два асисти.

Минулого сезону Педріньйо був основним гравцем Атлетіко, який став чемпіоном Бразилії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете узгодив умови контракту з Наполі.