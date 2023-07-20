Україна

Новачок Шахтаря прокоментував свій трансфер до донецького клубу.

Донецький Шахтар напередодні оголосив про придбання бразильського флангового захисника Педріньйо Азеведо.

21-річний новачок команди Патріка ван Леувена після приєднання до нової команди поділився власними враженнями про трансфер.

"Дякую, мене прийняли дуже-дуже добре. Уже бачу, що команда згуртована, усі хлопці надзвичайно привітні, тому все просто чудово.

Я стежив за виступами Шахтаря вже давно — кілька років. Це дійсно великий клуб, у якому завжди було багато бразильських футболістів. І я щасливий опинитися в такій команді!

Щодо моїх найліпших якостей, то я маю високу швидкість і, окрім захисних функцій, дуже непогано підключаюся до атак, тож сподіваюся проявити свої найкращі риси в Шахтарі, розвиватися разом з командою та принести багато користі клубу.

Хочу закріпитись у основному складі, добре грати, здобувати трофеї та, як я вже казав, зробити якомога більше для клубу.

Наостанок хотів би висловити свою солідарність і сказати, що ми всі підтримуємо Україну в ці важкі часи. Ми — разом із вами!", — заявив бразильський виконавець.

У минулому сезоні Педріньйо відіграв 22 матчі.