Україна

В стані чемпіона країни відбулись невеличкі зміни.

Шахтар продовжує підготовку до наступного сезону, а гравці команди поступово змінюють ігрові номери.

Слідом за Георгієм Судаковим та Дмитром Криськівим, новий номер обрав й голкіпер команди Анатолій Трубін.

Тепер молодий футболіст буде виступати під першим номером, повідомляється в офіційному твіттер-акаунті клуба.

До цього він грав під 81 першим номером.

😉 Деякі зміни перед стартом нового сезону 8️⃣1️⃣ 👉 1️⃣



🧡 Анатолій Трубін



⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/CPDqZqy265 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ісенко обрав незвичний для голкіпера номер у Ворсклі.