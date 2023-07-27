В стані чемпіона країни відбулись невеличкі зміни.
Анатолій Трубін, gety images
27 липня 2023, 23:36
Шахтар продовжує підготовку до наступного сезону, а гравці команди поступово змінюють ігрові номери.
Слідом за Георгієм Судаковим та Дмитром Криськівим, новий номер обрав й голкіпер команди Анатолій Трубін.
Тепер молодий футболіст буде виступати під першим номером, повідомляється в офіційному твіттер-акаунті клуба.
До цього він грав під 81 першим номером.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ісенко обрав незвичний для голкіпера номер у Ворсклі.