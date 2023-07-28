Україна

Голкіпер перебрався в чемпіонат Польщі.

Український голкіпер Богдан Сарнавський підписав контракт з Лехією та буде виступати в чемпіонаті Польщі.

Як повідомляє офіційний сайт польського клуба, трансфер відбувся на правах вільного агента з Кривбасу. Деталі угоди не розголошуються.

Зазначається, що український голкіпер буде виступати під 29 номером.

Сарнавський у попередньому сезоні УПЛ провів 17 матчів, пропустив 23 голи, 5 поєдинків зіграв "на нуль". Всього у воротаря за "Кривбас" з 2021 року: 36 матчів, 38 пропущених м’ячів та 18 поєдинків "на нуль".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сарнавський піднявся на 7 місце за відбитими пенальті в УПЛ.