Голкіпер перебрався в чемпіонат Польщі.
Богдан Сарнавський, фото Лехія
28 липня 2023, 00:09
Український голкіпер Богдан Сарнавський підписав контракт з Лехією та буде виступати в чемпіонаті Польщі.
Як повідомляє офіційний сайт польського клуба, трансфер відбувся на правах вільного агента з Кривбасу. Деталі угоди не розголошуються.
Зазначається, що український голкіпер буде виступати під 29 номером.
Сарнавський у попередньому сезоні УПЛ провів 17 матчів, пропустив 23 голи, 5 поєдинків зіграв "на нуль". Всього у воротаря за "Кривбас" з 2021 року: 36 матчів, 38 пропущених м’ячів та 18 поєдинків "на нуль".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сарнавський піднявся на 7 місце за відбитими пенальті в УПЛ.