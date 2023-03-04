Україна

Богдан Сарнавський поділився своїми думками після гри з Колосом.

Воротар Кривбасу Богдан Сарнавський прокоментував мінімальну перемогу над Колосом у матчі 16 туру УПЛ.

"Дуже важливо, адже цей успіх придасть нам впевненості у психологічному плані. Минулий рік розпочали з невдачі, після чого ще були негативні результати. Розумієте, який стан тоді був… Тепер хочемо спробувати щось новеньке. Розпочали з перемоги. У подальших матчах потрібно продовжувати набирати залікові бали та вигравати.

Порівняння з Нойером через обіграш суперника? Потрібно було чимось запамʼятатись вболівальникам. Якщо серйозно, то так робити не треба. Це порада молодим голкіперам. Так вже вийшло. Гол не пропустив сьогодні, отже в цілому все робив правильно.

Колос давно грає одним складом. Тому ми розуміли силу цієї команди. Тим паче, у першому матчі сезону ми їм поступились. Знали, чого від них очікувати. Це потужна силова команда. Бажаю їм тільки успіху в майбутньому, але сьогодні ми були сильніші", - наводить слова Сарнавського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Колос.