Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Півзахисник Полісся Дмитро Шастал прокоментував майбутній матч стартового туру УПЛ проти Колоса.

"Емоції дуже хороші, бо хочеться вже скоріше стартувати. Якось зачекались, багато шуму навколо першого туру, навколо УПЛ. Вже хочеться поринути в ці почуття, в цей кругообіг турів.

Підготовка до сезону пройшла по плану, нічого не пропустили, все відпрацювали. Сподіваюсь, що як ми пройшли підготовку до сезону, так і пройде і початок.

Приємно, що ми починаємо саме в Житомирі. Коли ще готувались, то чомусь налаштовувались, що гратимемо перший матч саме в Житомирі. Якщо розглядати нашу історію Полісся, то оскільки ми закінчили минулий сезон вдома, то і новий сезон хотілось би розпочати, як це буває, як в якомусь серіалу, так само вдома. Це буде гарна історія для ЗМІ, для вболівальників, для всіх", - наводить слова Шастала прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Верес — Полісся відбудеться сьогодні, 28 липня, о 19:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.