Україна

Юрій Калітвінцев поділився своїми думками щодо дебютного сезону в УПЛ.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев поділився думками щодо дебюту команди в УПЛ.

"На сьогодні, можу відзначити, що у психологічному і фізичному плані, команда готова. Ми готові до відновлення чемпіонату і я бачу, що у хлопців горять очі, вони чекають, тому що грати усе ж таки краще, ніж тренуватись. Тим паче ігри Прем'єр-Ліги — це в першу чергу ігри для наших вболівальників.

Хлопці це розуміють і вони розуміють їх очікування, і що найголовніше — вони готові. Ми давно забули, що ми грали в Першій лізі, ми не говоримо, що ось зараз буде Прем'єр-Ліга, ні. У нас перша гра. Ми готуємось і дуже чекаємо початку чемпіонату", — цитує наставника офіційний сайт Полісся.

Гра Верес — Полісся почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.