Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 30 липня 2023 року, 15:00.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ, для якого це був дебют у вищому дивізіоні України, на власному полі поступився одеському Чорноморцю.

Підопічні Романа Григорчука відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, авторами яких стали два літніх новачки команди - Богдан Бойчук та Йон Шпорн.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ — Чорноморець у 1 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ (Черкаси) – Чорноморець (Одеса) 0:2

Голи: Бойчук, 38, Шпорн, 65

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковальов, Лопирьонок, Наумець (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рибалка (Олійник, 82), Савін (Пасіч, 63), Стасюк, Хамелюк (Копил, 69)

Чорноморець: Білик, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Гучек (Штогрін, 61), Кузик, Шпорн, Ієде (Хадіда, 83), Бойчук

Попередження: Савін, Хамелюк, Копил – Гучек, Шпорн, Васильєв