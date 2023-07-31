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Нападник киян — про матч проти Миная.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, де здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Нападник киян Владислав Ванат прокоментував гру, свою готовність та взаємодію з Андрієм Ярмоленком.

"Хороша гра вийшла. Попри те, що ми пропустили гол після удару здалеку на початку матчу, ще у першому таймі змогли відігратись та вийти вперед, і в підсумку перемогли.

Чи привітали з першим дублем в офіційних матчах на дорослому рівні? Напевно, поки ніхто не замислювався, що це мій перший дубль, тому особливо ніхто не вітав.

Що сказав Луческу? Сказав, що я добре використав ті моменти, які мав. Також сказав надалі так і продовжувати.

Чи порушив швидкий пропущений гол план на гру? Звичайно, порушив. У нас самих була тактика забити швидкий гол, а вийшло так, що замість цього пропустили у свої ворота. Але нічого, відігралися.

Присутність Андрія Ярмоленка змінила характер команди на полі? Звичайно, адже Андрій – лідер команди. Якщо він біжить, то ти не можеш не побігти, бо він і "напихає" коли треба, і потягне за собою.

Готовність до сезону? Команда готова, проте я відчуваю, що всі 90 хвилин мені поки тяжко грати, готовий десь відсотків на 70-80. Але найближчим часом буду старатися вийти на всі сто відсотків", — наводить слова Ванат офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ванат — найкращий гравець 1 туру елітного дивізіону чемпіонату України