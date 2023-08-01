Україна

Вилучення Дениса Попова та Олександра Бандури у матчі Динамо — Минай визнані правильними.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувало коментарі Комітету арбітрів щодо ігрових епізодів трьох матчів першого туру української Прем'єр-ліги.

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі прокоментував окремі епізоди суддівства матчів першого туру УПЛ Олександрія — Кривбас, Верес — Полісся та Динамо — Минай.

Олександрія — Кривбас. Арбітр — Ярослав Козик. 14 хвилина.

Рішення на полі: немає порушення/немає картки.

Правильне рішення: пенальті без картки.

Пояснення/міркування: З гравцем № 79 Тарас Лях (ФК Кривбас), який контролює м'яч, веде єдиноборство захисник № 55 Євгеній Смирний (ФК Олександрія), який у спробі зіграти в м'яч явно збиває з ніг суперника (при цьому не торкається/не грає у м'яч). Йдеться явно про порушення, що заслуговує на пенальті. На жаль, арбітр знаходиться дуже далеко через довгу передачу, що створило йому складнощі для правильної оцінки епізоду.

VAR: На жаль, на матчі не було VAR, який би, звичайно, порадив здійснити перегляд на полі (ПНП), що дозволило б арбітру переглянути відео та призначити пенальті без застосування дисциплінарних санкцій через те, що захисник намагався вести боротьбу із суперником, щоб забрати в нього м'яч (справжня спроба).

Верес — Полісся. Арбітр — Ігор Пасхал. 53 хвилина.

Рішення на полі: пенальті/жовта картка.

Правильне рішення: штрафний удар/червона картка.

Пояснення/міркування: Гравець № 77 Владислав Шарай (ФК Верес), який чітко контролює м'яч, прямує до штрафного майданчика чітко в бік воріт суперника. Захисник № 4 Андрій Гітченко (ФК Полісся) у спробі вести єдиноборство (боротьба за м'яч) скоює порушення у вигляді поштовху правою рукою майже на вході до штрафного. Арбітр перебуває дуже далеко через швидку контратаку, і він, перш ніж прийняти рішення, правильно радиться з асистентом щодо можливого призначення пенальті. Ситуація є дуже складною, і на звичайній швидкості перегляду здається, що все відбувається всередині штрафного. Втручається VAR та пропонує здійснити перегляд на полі.

VAR правильно втрутився, що дозволило арбітру переглянути відео, яке чітко вказує на те, що порушення було скоєно за межами штрафного. Показ відео було здійснено з двох різних перспектив (кутів): із 16-метрової камери (поза грою) для перевірки місця інциденту (усередині чи за межами штрафного) та основної камери, щоб точно встановити момент порушення. Через те, що спочатку було оцінено, що інцидент стався всередині штрафного, дисциплінарну санкцію із жовтою карткою було правильно змінено на вилучення за порушення DOGSO (зрив очевидної гольової можливості).

Динамо — Минай. Арбітр — Максим Козиряцький. 32 хвилина.

Рішення на полі: штрафний удар/червона картка.

Правильне рішення: штрафний удар/червона картка.

Пояснення/міркування: Гравець № 4 Денис Попов (ФК Динамо) скоює фол, який явно ставить під загрозу здоров'я суперника, завдаючи удар шипами та прямою ногою у плече/груди, і до того ж це все відбувається у стрибку, а отже, він не мав уже контролю над власним тілом для того, щоб обмежити цей удар. Цю динаміку було правильно оцінено як SFP (серйозне ігрове порушення).

"Перевірку завершено" — VAR правильно обмежується перевіркою та аналізом відео з різних камер, який засвідчив правильність прийнятого рішення.

Динамо — Минай. Арбітр — Максим Козиряцький. 56 хвилина.

Рішення на полі: штрафний удар/червона картка.

Правильне рішення: штрафний удар/червона картка.

Пояснення/міркування: Гравець № 13 Олександр Бандура (ФК Минай) скоює звичайний ігровий фол за межами свого штрафного майданчика. Якби не порушення проти гравця № 7 Андрій Ярмоленко (ФК Динамо), він би явно та просто зміг контролювати м'яч та мати всі підстави забити простий гол. Тому арбітр правильно тлумачив цю ситуацію як DOGSO (зрив очевидної гольової можливості) та вилучив воротаря ФК Минай.

"Перевірку завершено" — VAR правильно обмежується перевіркою та аналізом відео з різних камер, який засвідчив правильність прийнятого рішення.