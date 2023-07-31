Україна

Поєдинок не відбудеться в суботу.

Поєдинок 2-го туру VBET Ліги, в якому зіграють Оболонь та Динамо, відбудеться у п’ятницю, 4 серпня. Про це повідомляється на офіційному сайті киян.

Про це стало відомо після того, як клуби дійшли обопільної згоди та звернулися до Прем’єр-ліги й проханням провести столичне дербі днем раніше.

Початок гри на Оболонь Арені залишається незмінним – 17:00.

Нагадаємо, в першому турі Динамо розгромило Минай — 4:1, а Оболонь поділила очки з Колосом — 0:0.