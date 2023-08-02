Україна

"Гірники" забили спірний м'яч у ворота рівненської команди у матчі другого туру УПЛ.

Наразі відбувається матч другого туру української Прем'єр-ліги, в якому рівненський Верес зустрічається з донецьким Шахтарем.

Наприкінці першого тайму стався досить спірний та скандальний епізод, який закінчився взяттям воріт команди Сергія Лавріненка.

"Гірники" заробили штрафний, після чого головний арбітр матчу Олександр Шандор чітко показав, що потрібно розігрувати стандарт зі свистка.

Незважаючи на це, захисник і капітан Шахтаря Микола Матвієнко пробив відразу ж, як поставив м'яч на газон. У цей час воротар Вереса Євген Паст вишиковував стінку з гравців своєї команди, а ворота були порожніми.

Примітно, що вже за кілька хвилин стався другий спірний момент у матчі. Шандор показав пряму червону картку гравцю Шахтаря Артему Бондаренко за фол у центрі поля.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Верес – Шахтар.