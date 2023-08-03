Україна

Рух готується до поєдинку із Ворсклою.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов розповів про підготовку команди до матчу із Ворсклою.

"Треба забути перемогу над Зорею і рухатись далі. Звичайно, приємно, що перемогли бронзового призера. Але попереду в нас складні матчі. «Ворскла» дуже якісна і хороша команда. Тому ми відповідально підходимо до цієї гри.

Складно сказати, чи єврокубкова гра Ворскли у четвер дасть нам перевагу. Це серйозна команда, представник України на євроарені. Вони знають, як грати двічі на тиждень. Тому я не думаю, що у нас буде суттєва перевага через це. Ми готуємось у звичному режимі до серйозної гри. Це не відрізняється від того, що ми робили раніше. Ми не змінюватимемо наш план.

У матчі проти Зорі далась взнаки психологія молодих гравців, особливо це було помітно у першому таймі. Треба бути більш упевненими, не боятись брати на себе відповідальність. Я вірю в цю команду і в цих хлопців. І я переконаний, що вони постійно будуть прогресувати. Тому вони повинні і через такі проблеми пройти. Все залежить не від одного гравця, а від колективу. Важливо, щоб всі підходили до гри в оптимальному стані. Але все одно – хтось більше хвилюється, а хтось менше. Минулий матч продемонстрував, що також важливі і фізичні кондиції гравців. Завдяки хорошій функціональній підготовці вдалось здобути результат", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

Матч Рух — Ворскла відбудеться в неділю, 6 серпня, початок — о 19:00.