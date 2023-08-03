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Срібний призер УПЛ минулого сезону та бронзовий призер молодіжного Євро 2023 Олександр Назаренко — новий гравець Полісся.

Новоспечений гравець Полісся Олександр Назаренко розповів, чому обрав житомирський клуб.

"Мені дуже приємно знаходитись у вашому клубі і я радий приєднатись. Я давно знав, що Полісся цікавиться мною і є можливість продовжити мою кар’єру саме в цьому клубі. Мені подзвонив президент клубу і запропонував мені перейти до Полісся. Я сказав: чому б і ні, амбітна команда. Всі бачать на якому рівні зараз Полісся, команда добре грає, зробили таку базу. Створені всі умови, щоб досягнути тих цілей, які поставлені перед командою.

Я почав слідкувати за Поліссям ще коли Усик дебютував на зимовому турнірі. І з того часу я почав слідкувати за цим проєктом. Я б сказав, що Полісся — це "вовки", команда дуже амбітна та перспективна, хороші футболісти зібрані. І є все для того, щоб досягнути тієї планки, яку ставить перед собою клуб", — сказав гравець в інтерв'ю для клубного YouTube каналу.

Минулого сезону Назаренко провів 31 матч, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.