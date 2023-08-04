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Андрій Ткачук поділився своїми думками після гри з Шахтарем, а також розповів про підготовку до матчу проти Олександрії.

Півзахисник Металіста 1925 Андрій Ткачук прокоментував той факт, що вболівальники визнали його найкращим гравцем у поєдинку першого туру УПЛ проти Шахтаря (1:2), а також розповів про підготовку до майбутньої гри проти Олександрії.

"Я трошки здивований. Я не знав цього. Не знаю, напевно, коли вийшов на поле, вдалося трошки заспокоїти гру, бо перші хвилини нам дуже важко давалися і напевно саме це так оцінили. У мене ще перше дихання не закінчилося. Я вважаю, що в мене ще багато сил, щоб грати на високому рівні.

Як показує гра Шахтаря з Вересом, з ними можна грати й заробляти очки. У кінці зустрічі ми навіть трошки притисли їх до їх воріт. Думаю, якби ми були трошки більш рішучими й сміливіше грали, то взяли б очки в тому матчі.

Вже пройшов тижневий цикл. Ми до кожної гри готуємося однаково, не підлаштовуємося під суперників. У нас є своя гра й тренери підводять нас до кожного матчу в оптимальних кондиціях.

Олександрія — це для мене таке місто, що там ніколи не буває легко. Скільки я там не грав, завжди виходять такі бойові матчі, до останнього, купа стиків, єдиноборств, жовтих карток. Постійно дуже важка гра, тому ми всі налаштовуємося на те, що буде багато боротьби і хто виграє ту боротьбу, хто буде спокійнішим з м'ячем, той і переможе", - наводить слова Ткачука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Олександрія — Металіст 1925 відбудеться завтра, 5 серпня, о 19:00 за київським часом.