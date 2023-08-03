Україна

Футболіст відмовився продовжувати контракт та вже домовився про перехід до Інтера.

Шахтар ухвалив рішення виключити основного воротаря Анатолія Трубіна зі стартового складу. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, відсутність 22-річного українця у стартовому складі "гірників" на матч другого туру УПЛ проти Вереса (1:1) — каральне рішення Шахтаря, а не вибір головного тренера Патріка ван Леувена.

Зазначається, що це може бути пов'язане з тим, що Трубін відмовився підписувати новий контракт із "гірниками", який розрахований до літа 2024 року, а також те, що футболіст вже домовився з Інтером про майбутній перехід наступного літа.

Керівництво Інтера намагалося підписати голкіпера збірної України цього літа, але "нерадзуррі" не влаштувала сума, яку вимагав донецький клуб.

Свій наступний матч Шахтар проведе лондонського Тоттенгема. Це благодійний матч, який відбудеться у Лондоні, 6 серпня, о 16:00 за київським часом.