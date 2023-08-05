Україна

Тренер дав коментар щодо матчу своєї команди.

Головний тренер ЛНЗ Олександр Ковпак прокоментував перемогу своєї команди над Минаєм на післяматчевій студії УПЛ.ТВ.

"В першу чергу, хотів би привітати свою команду, місто Черкаси з ювілейною перемогою, це історичний день для нас. Звісно, ми хотіли здобути її в інакших умовах, але зробили результат в виїзній грі.

Незважаючи на рахунок 3:0 він не настільки легкий, як може здатися на перший погляд. Ми успішно забили гол у роздягальню, потім в другому таймі суперник успішно перебудувався на чотири захисники, але це не принесло їм користі. Наші заміни успішно увійшли в гру і додали в усіх аспектах, що також сприяло такому рахунку. В принципі, я дуже пишаюся своїми хлопцями, вони виконали установу на цей поєдинок, яку ми ретельно готували, як підсумок ми перемогли.

Погодні умови дуже складні. Коли до 12 лиє злива, а потім ти дивишся на час матчу і бачиш там до 30 градусів, то одразу зрозуміло те, що буде нелегко грати. Хлопці витримали, коли в тебе виходить, вдаються контратаки, вони біжуть, ми їх трошки підганяємо, звісно, погода вже відходить на другий план.

Після першого туру проти Чорноморця було велике хвилювання, тому що це був наш дебют у УПЛ. По першій грі ми зробили правильні висновки, що сьогодні й довели.

В нас в складі велика конкуренція і, дійсно, в таких випадках болить голова, кого випустити з перших хвилин, кого потім на підсилення. Ми прививаємо їм міць, щоб вони розуміли, що кожен гравець важливий".

ЛНЗ переміг з рахунком 3:0 та здобув дебютну перемогу в УПЛ.