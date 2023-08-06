Україна

Команда Романа Григорчука не змогла продовжити свій успіх після першого туру УПЛ, поступившись на виїзді ковалівській команді.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос приймав на своєму полі одеський Чорноморець.

Господарі поля загалом володіли ініціативою у грі в першому таймі, проте конвертувати свою перевагу у створених моментах та володінні м'ячем їм не вдалося, тому на перерву команди пішли при "нулях" на табло.

Втім, першого забитого гола у цій зустрічі нам довелося чекати аж до 77-ї хвилини, коли Владислав Велетень дозволив Колосу таки повести у рахунку.

Незважаючи на певні спроби команди Романа Григорчука відігратися, Чорноморець пропустив знову на 88-й хвилині та поступився Колосу із підсумковим рахунком 0:2.

Колос — Чорноморець 2:0

Гол: Велетень, 77, Цуріков, 88

Колос: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 73), Цуріков, Оріховський (Мілько 85), Безбородько (Салабай 73), Лучкевич, Золотов, М'якушко (Велетень 64), Богданов (Болбат 64)

Чорноморець: Білик, Єрмаков, Гучек (Штогрін 84), Кузик, Шпорн (Хадіда 84), Путря, Бойчук, Васильєв, Брагару, Ієде Самсон, Салюк

Попередження: Богданов 54, Золотов 61, Оріховський 81 – Путря 17, Бойчук 45, Гучек 45+4, Шпорн 66, Салюк 78, Білик 80