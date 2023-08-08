Україна

Керівництво "пивоварів" просить розглянути роботу суддівської бригади на чолі з Юрієм Івановим.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про те, що київський клуб звернувся до УПЛ та Комітету арбітрів УАФ щодо спірних епізодів у матчі другого туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (2:4).

Керівництво "пивоварів" просить розглянути роботу суддівської бригади на чолі з Юрієм Івановим та дати їм оцінку. Також кияни просять розглянути дії арбітра ВАР – Олександра Омельченка.

Також Оболонь просить пояснити, навіщо клубам платити великі гроші за оренду системи ВАР, якщо у поєдинках існує можливість допуску подібних грубих помилок зі сторони бригади арбітрів на полі та арбітрів ВАР.

"Пивовари" на своєму YouTube-каналі опублікували відео, в якому зібрали всі спірні моменти матчу проти Динамо.

Раніше Football.ua розібрав та проаналізував минулий другий тур української Прем'єр-ліги.