Україна

Відомо, де зіграють команди матч 3-го туру УПЛ.

Шахтар оголосив про проведення матчу з Олександрією у 3-му турі УПЛ на стадіоні Лівого берега Київської області.

Поєдинок між Шахтарем та Олександрією відбудеться 14 серпня. Початок — о 17:00.

🔜 Наступний матч – з «Олександрією» в понеділок 👊



⚽️ #ШахтарОлександрія

🏆 Прем’єр-ліга, 3-й тур

📅 14 серпня ⏰ 17:00

📍 Стадіон «Лівий берег», Київська область

📺 MEGOGO, «Київстар ТБ», Setanta Sports, Volia TV, https://t.co/3ssCoksh8f та OmegaTV

⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/CPW7TYaVJD — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) August 9, 2023

Показувати матч будуть MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv та OmegaTV.

Нагадаємо, що "гірники" раніше вже грали на арені Лівого берега. Команда Патріка ван Леувена зіграла номінально виїзний матч 1-го туру УПЛ із Металістом 1925 (2:1).