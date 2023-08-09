Відомо, де зіграють команди матч 3-го туру УПЛ.
Київ, Лівий берег, фото - ФК Шахтар
09 серпня 2023, 14:26
Шахтар оголосив про проведення матчу з Олександрією у 3-му турі УПЛ на стадіоні Лівого берега Київської області.
Поєдинок між Шахтарем та Олександрією відбудеться 14 серпня. Початок — о 17:00.
Показувати матч будуть MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv та OmegaTV.
Нагадаємо, що "гірники" раніше вже грали на арені Лівого берега. Команда Патріка ван Леувена зіграла номінально виїзний матч 1-го туру УПЛ із Металістом 1925 (2:1).