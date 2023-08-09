Англія

Перед стартом чемпіонату в клубі розпочались глобальні зміни.

Сьогодні Вулвергемптон та Хулен Лопетегі досягли угоди про розірвання контракту, завершивши дев'ятимісячне перебування іспанця на посаді головного тренера команди. Клуб вже почав пошуки нового наставника.

Як повідомляє Фабріціо Романо, головний претендент на заміну Лопетегі - Гарі О'Ніл. Згідно з даними журналіста, клуб сподівається досягти угоди вже сьогодні.

Раніше О'Ніл тренував Борнтмут. У сезоні-2022/23 "вишні" під керівництвом О'Ніла завершили сезон на 15-му місці у чемпіонаті Англії та зберегли прописку у вищому дивізіоні.

Нагадаємо, окрім Лопетегі, клуб залишила його команда, що складається з Пабло Санса, Хуана Пейнадо, Оскара Каро, Еду Рубіо, Борха де Альба Алонсо та Даніеля Лопетегі.