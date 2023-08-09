Україна

Футболіст збірної Гваделупи продовжить кар'єру в Україні.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про повернення французького вінгера Фредді Плюмана.

28-річний футболіст збірної Гваделупи виступатиме у складі львів'ян під 22 номером.

"Я радий повернутися у Рух, у Львів. Я сподіваюсь, на нашу команду чекає успіх у цьому сезоні. Коли я повернувся, партнери тепло мене зустріли. Рух добре розпочав сезон і ми маємо продовжувати демонструвати такі результати. У нас хороша команда і ми можемо це робити. В клубі багато молодих гравців, які грають у цікавий та яскравий футбол. Я вже бачив ігри Руху і помітив багато цікавих ідей, які футболісти втілюють на полі. Крок за кроком ми рухатимемось вгору.

Найкраща для мене позиція на полі – десятка. Там я матиму свободу дій та зможу якісно допомогти команді. Але я буду грати там, де мене бачитиме тренер. Я думаю, він зможе використати мої найкращі якості. Мені ж не важливо, де грати, головне – бути корисним на полі.

Я сподіваюсь, що війна не триватиме довго. Українці зараз живуть у дуже складних умовах. Вони чудові люди і заслуговують кращого для своєї країни. Перед поверненням я спілкувався з гравцями Руху: Таллесом, Соломоном, Едсоном. Вони запевнили мене, що тут я буду у безпеці. Коли я приїхав у Львів, то побачив, що все дійсно так, як хлопці і казали", — сказав Плюман.

Нагадаємо, у січні 2022 року Плюман став гравцем Руху, але через війну в Україні продовжив кар'єру в Ізраїлі, захищаючи кольори Нес-Ціони та Бней-Сахніна.

Плюман за своїми плечима має виступи у молодіжних збірних Франції, після чого він у 2022 році дебютував за збірну Гваделупи, де відіграв десять матчів та забив два м'ячі.