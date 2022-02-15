Фредди Плюман рад присоединиться к львовскому клубу.
Фредди Плюман, ФК Рух
15 февраля 2022, 21:21
Вингер львовского Руха Фредди Плюман прокомментировал свой переход в украинский клуб.
"Выбор продолжить карьеру в Рухе не был трудным, потому что у клуба очень хорошая инфраструктура и сам проект. Я рассмотрел все предложения, которые у меня были, и решил выбрать именно это.
Сейчас я очень счастлив. Мне нравится, как играет команда, нравится работа тренерского штаба", — приводит слова Плюмана ТК Футбол 1/2/3.
Ранее сообщалось, что Рух может потерять Альваренгу на девять месяцев.
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