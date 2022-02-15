Украина

Фредди Плюман рад присоединиться к львовскому клубу.

Вингер львовского Руха Фредди Плюман прокомментировал свой переход в украинский клуб.

"Выбор продолжить карьеру в Рухе не был трудным, потому что у клуба очень хорошая инфраструктура и сам проект. Я рассмотрел все предложения, которые у меня были, и решил выбрать именно это.

Сейчас я очень счастлив. Мне нравится, как играет команда, нравится работа тренерского штаба", — приводит слова Плюмана ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Рух может потерять Альваренгу на девять месяцев.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.